İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün boyunca etkisini gösteren sağanak yağış, akşam saatlerinde de yer yer etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul'da gün boyunca etkisini gösteren sağanak yağış, akşam saatlerinde de yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul'da yağmurlu hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlamış ve gün içerisinde zaman zaman şiddetini artırmıştı. Sağanak yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar duraklara ve bina altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alarak bugün sokağa tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerle yoluna devam etti. Gün boyunca etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerinde de yer yer etkili olmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı