İstanbul'da yağış etkili oluyor İstanbul'da yağış etkili oluyor İBB AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkili oluyor.

İstanbul'da yağış etkili oluyor

İSTANBUL - İBB AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkili oluyor.

İBB AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği kimi vatandaşların ise şemsiyeli olduğu görüldü. Aniden bastıran yağış ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA