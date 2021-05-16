İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da aniden bastıran yağmur etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da aniden bastıran yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlara zor anlar yaşadı. Yağış kentin Avrupa Yakası'nda etkisini sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı