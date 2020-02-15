İSTANBUL'DA YAĞIŞ
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İSTANBUL'DA YAĞIŞ

İSTANBUL hafta sonuna yağmur ile başladı.

15.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:49
İSTANBUL'DA YAĞIŞ
hafta sonuna yağmur ile başladı. Yağış aralıklarla etkili oluyor.

'nün son tahminlerine göre bugün İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava etkili olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Bugün sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak. Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

Görüntü Dökümü

----------------------Şemsiyeli vatandaşlar-Galata köprüsünde balık tutanlar-Vapurlardan ve bulutlardan görüntü

-Araçlardan görüntü


- İstanbul
Kaynak: DHA
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