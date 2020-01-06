İstanbul'da yağış
İstanbul genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
06.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:13
İstanbul genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağışla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 70'leri bulurken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.
Sağanağın, il genelinde yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA