İstanbul'da yağış

İstanbul'da yağış

Yağmurdan detaylar Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor.

01.11.2019 09:43
İstanbul'da yağış

Yağmurdan detaylar

Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor. Yağışın bugün etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

VİDEO: İstanbul'da yağış
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