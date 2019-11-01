İstanbul'da yağış
Yağmurdan detaylar Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor.
01.11.2019 09:43
Yağmurdan detaylar
Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor. Yağışın bugün etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
VİDEO: İstanbul'da yağış