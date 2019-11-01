İstanbul'da yağış

01.11.2019 09:43

Yağmurdan detaylar

Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor. Yağışın bugün etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA