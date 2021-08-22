İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı olan Gineli kadının vefatıyla ilgili inceleme başlatıldı
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İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı olan Gineli kadının vefatıyla ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı olan Gineli kadının vefatıyla ilgili inceleme başlatıldı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Gineli Simone Bıchara Abibe'nin İstanbul'daki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Gineli Simone Bıchara Abibe'nin İstanbul'daki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni olduğu öğrenilen Abibe, Ataşehir'de özel bir hastanedeki yağ aldırma operasyonunun ardından yaşamını yitirdi.

Savcılık talimatı üzerine polis ekipleri tarafından hastanede inceleme yapıldı. Abibe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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