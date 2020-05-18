İstanbul'da yabancı uyruklu sahte "polis" 14 kişiyi bağlayıp gasp etti
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İstanbul'da yabancı uyruklu sahte "polis" 14 kişiyi bağlayıp gasp etti

İstanbul'da yabancı uyruklu sahte "polis" 14 kişiyi bağlayıp gasp etti Yabancı uyruklu gaspçının, 14 Pakistanlıyı ellerini ve ayaklarını bağlayarak paralarını ve telefonlarını aldığı tespit edildi Polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, aynı evde yakalanan 5 kişi hakkında...

İstanbul'da yabancı uyruklu sahte
18.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:32

İstanbul'da yabancı uyruklu sahte "polis" 14 kişiyi bağlayıp gasp etti

Yabancı uyruklu gaspçının, 14 Pakistanlıyı ellerini ve ayaklarını bağlayarak paralarını ve telefonlarını aldığı tespit edildi

Polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, aynı evde yakalanan 5 kişi hakkında ise sınırdışı edilmek üzere işlem başlatıldığı bildirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Esenler ilçesinde yabancı uyruklu gaspçı, 14 Pakistanlıyı ellerini ve ayaklarını bağlayarak paralarını ve telefonlarını aldı. Polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, aynı evde yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi hakkında ise sınırdışı edilmek üzere işlem başlatıldı

Edinilen bilgilere göre yaşanan seri gasp olayı, kendine "polis" süsü veren Pakistan uyruklu bir kişi tarafından gasp edilen Pakistan uyruklu 2 kişinin polise giderek şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, ihbar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pakistan uyruklu Muhammed A. ve Muhammed N. isimli iki kişinin 12 Mayıs Salı günü Yüzyıl Mahallesi'nde kendini "polis" olarak tanıtan bir kişi tarafından cep telefonu ve 500 lira paralarının alındığını söylemeleri üzerine harekete geçti. Suç duyurusu üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis, gaspçının kaçış istikametinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtlarını geriye dönük olarak izledi. Gaspçının Esenler, Oruç Reis Mahallesinde bulunan bir eve girdiğini tespit eden emniyet ekipleri, güvenlik kamerasından tespit edilen eve operasyon düzenledi.

- Evde başka bir dehşet ortaya çıktı

Eve yapılan baskında yabancı uyruklu kabalık bir grubun bulunduğu ortaya çıktı. Evdeki kişilerle yapılan görüşmede, kendilerini "polis" olarak tanıtan söz konusu gaspçının, içeri zorla girerek Pakistan uyruklu 14 kişiyi daha ellerinden ve ayaklarından bağlayarak cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği ortaya çıktı.

- Esnaf ve vatandaşlar gaspçının girdiği terk edilmiş binayı gösterdi

Çalışmalarının boyutunu genişleten emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından gaspçıların Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi istikametine doğru koşarak kaçtıklarını belirledi. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlardan alınan bilgiler ve gösterilen kamera görüntüleri doğrultusunda zanlıların aynı ilçedeki Turgut Reis Mahallesinde bulunan bir metruk binaya girdikleri saptandı. Yapılan fiziki takibin ardından operasyon kararı alan polis, önceki gün söz konusu metruk binaya gece saat 02.30 sıralarında baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda biri Afganistan, 5'i Pakistan uyruklu olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

- Gaspçılar, mağdur kişilerle yüzleştirildi

Operasyonu tamamlayan polis, gasp edilen mağdurları söz konusu gaspçılarla yüzleştirdi. Müşteki mağdurlar, kendilerini gasp eden asıl kişinin Pakistan uyruklu Bilal K. isimli şahıs olduğunu ifade etti.

Terk edilmiş binada yakalanan yabancı uyruklu diğer 5 kişi, kendilerini Bilal K.'nin "ucuz telefon var" diyerek eve davet ettiğini ve 900 TL karşılığında 4 telefon aldıklarını itiraf etti.

Operasyonda yakalanan gaspçının barındığı metruk binada polis gömleği, kamuflaş pantolon, sahte polis kimlikleri ve çok sayıda cüzdan ile mont ele geçirildi. Gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlı Bilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçı Bilal K. ile aynı evde yakalanan diğer 5 şahıs hakkında ise ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İHA

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