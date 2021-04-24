Yabancı uyruklu kadının çantasından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Yabancı uyruklu kadının çantasından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde yabancı uyruklu kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle 16 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde yabancı uyruklu kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle 16 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart'ta Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinden yabancı uyruklu Eman A.A'nın çantasından para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Alışveriş merkezindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, Hüsnai İ. (19) ve Suriye uyruklu Kaousar A'yı (43), 22 Nisan'da yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, alışveriş yapan kadının önünü perdeleme yöntemiyle kapatıp çantasındaki paraları aldıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kadının çantasından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Yabancı uyruklu kadının çantasından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Yabancı uyruklu kadının çantasından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Yabancı uyruklu kadının çantasından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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