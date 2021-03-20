Yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandı
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Yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandı

20.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:47

İstanbul'da yabancı plakalı araçla makas atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Iraklı sürücü yakalandı.

İstanbul'da yabancı plakalı araçla makas atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Iraklı sürücü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, D-100 Karayolu Sefaköy mevkisinde makas atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen ABD plakalı bir otomobili takibe aldı.

Kısa süreli takip sonrası durdurulan otomobilin Iraklı sürücü R.N.P.H.'ye 2 bin 822 lira ceza kesildi. Otomobilde bulunan siren ise söküldü.

Yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandı
Yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandı
Yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandı
Yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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