İstanbul'da virüs fırsatçılarına operasyon Sultangazi'de, yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 3 bin adet sahte maske ele geçirildi.

Sultangazi'de, yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 3 bin adet sahte maske ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Sultangazi'de bir iş yerinde yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Sultangazi'ye bağlı 75. Yıl Mahallesinde bulunan iş yerine İlçe Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Denetimlerde, 3 koli halinde 3 bin adet kullanıma hazır medikal maske ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, kayıt dışı faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA