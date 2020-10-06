İstanbul'da vergiden kaçmak için geçici plakayla trafiğe çıkarılan araç sürücülerine ceza yağdı
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İstanbul'da vergiden kaçmak için geçici plakayla trafiğe çıkarılan araç sürücülerine ceza yağdı

06.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:29
İstanbul'da vergiden kaçmak için geçici plakayla trafiğe çıkarılan araç sürücülerine ceza yağdı

İSTANBUL'da vergiden kaçmak için, usulsüzlük yapılarak trafiğe çıkarılan araçlara yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da vergiden kaçmak için, usulsüzlük yapılarak trafiğe çıkarılan araçlara yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 12 lüks aracın plakalarında usulsüzlük tespit edilirken, sürücülerine toplamda 10 bin 902 lira idari para cezası uygulandı. 

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, plakaların usulsüz bir şekilde değiştirilerek, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluştuğu, araçların prototip ve yol testi amacıyla kullanılması gerekirken amacı dışında trafikte yer aldıklarını tespit etti. Lüks otomobil satan bazı galerilerin test plakası ve geçici plaka olarak bilinen T plakayı kullanarak ÖTV'siz araç satışı yaptıkları belirlendi. Otomobil distribütörlerinin kullanım hakkı olan 'T' plakalı araçların sıradan galeriler tarafından, iddiaya göre, noter aracılığıyla çıkartıldığı ve kiralama ya da satış yöntemi ile kişilere kullandırıldığı tespit edildi. Bu yöntem ile yurtdışından getirdikleri otomobillere ÖTV ve KDV ödemeyen galericilerin yüzde 220'ye yakın bir kazanç elde ettikleri öğrenildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, İstanbul'da 30 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında bu şekilde trafiğe çıktığı tespit edilen 12 araca toplamda 10 bin 902 lira ceza kesti.


- İstanbul
İstanbul'da vergiden kaçmak için geçici plakayla trafiğe çıkarılan araç sürücülerine ceza yağdı
İstanbul'da vergiden kaçmak için geçici plakayla trafiğe çıkarılan araç sürücülerine ceza yağdı
İstanbul'da vergiden kaçmak için geçici plakayla trafiğe çıkarılan araç sürücülerine ceza yağdı
İstanbul'da vergiden kaçmak için geçici plakayla trafiğe çıkarılan araç sürücülerine ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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