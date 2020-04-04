İstanbul'da vefat edenlerin cenazesi kaymakamlık izniyle memleketlerine gönderilecek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlele vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlele vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA