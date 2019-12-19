İstanbul'da vefat eden polis memuru için tören
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İstanbul'da vefat eden polis memuru için tören

İstanbul'da dün vefat eden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

19.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:00
İstanbul'da vefat eden polis memuru için tören

'da dün vefat eden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İzinli olduğu günde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Yıldız için düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Helallik alınmasının ardından Remzi Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi.

Kaynak: AA
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