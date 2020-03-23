İstanbul'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılar için iş başında
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İstanbul'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılar için iş başında

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için; İstanbul Vefa Sosyal Destek Grubu ile İstanbul İl Vefa İletişim Merkezinin oluşturulduğunu duyurdu ve İstanbullulara oluşturup çalışmalarımıza başladık. #EvindeKalİstanbul" çağrısında bulundu.

23.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:50
İstanbul'da

39 ilçede kurulan çağrı merkezleri için kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri koordineli çalışıyor. Yalnız yaşayan veya çeşitli sebeplerden dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlar 24 saat boyunca çağrı merkezlerini arayarak taleplerini iletebiliyor.

Sahada bulunan İstanbul Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri bu ihtiyaçları karşılayarak, talepleri yerine getiriyor.

Ayrıca yalnız yaşayan vatandaşların talepleri olmaması durumunda dahi o mahalledeki muhtar ve cami görevlileri vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Vefa İletişim Merkezleriyle ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, paylaşımında "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için; İstanbul Vefa Sosyal Destek Grubu ile İstanbul İl Vefa İletişim Merkezimizi oluşturup çalışmalarımıza başladık. #EvindeKalİstanbul" ifadelerini kullandı. Ayrıca valilik tarafından yapılan çağrıda "Tek başına yaşayan, ihtiyacını karşılayacak yakını bulunmayan; 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan biriyseniz veya çevrenizde böyle biri varsa temel ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için 39 ilçemizde oluşturduğumuz Vefa İletişim Merkezimize lütfen bildirin" ifadeleri yer aldı.

İstanbul dışında ikamet edip, çeşitli nedenlerden dolayı İstanbul'a gelen ve yaşadığı şehre gitmek isteyen vatandaşlar için "Seyahat İzin Belgesi" veriliyor. Çağrı merkezine ulaşarak formu dolduran 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar uygun görülmesi durumunda yaşadıkları şehirlere gidebiliyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri numarası:

Kaynak: Bültenler

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