İstanbul'da "Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri" kuruldu
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Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İstanbul'da "Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri" kuruldu

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.

23.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:14
İstanbul'da

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve İstanbul'da da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirtti.

Devletin gerekli tedbirleri aldığını, almaya devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Bu tedbirlerden biri de İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması-kısıtlanmasıdır. Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, merkezlerin iletişim bilgilerinin Valilik ve kaymakamlıkların internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceği bilgisini paylaştı.

Öncelikli risk grubundaki bu vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları başvuruların da ilgili ilçelerin Vefa İletişim Merkezine yönlendirildiğini aktaran Yerlikaya, yaşlı bireylere şu çağrıda bulundu:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli büyüklerimiz, sizler bizim dua kapımızsınız, varlığınız bizim için berekettir. Maalesef koronavirüsün tehdit ettiği en riskli grupta sizler bulunuyorsunuz. Bu süreç, kesinlikle çok önemli bir tedbir dönemidir. Kendinizi, sevdiklerinizi, şehrinizi ve ülkenizi düşünerek bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayın. Bir evladınız olarak sizlerden istirham ediyorum, evinizde kalın."

Yerlikaya, bu sürecin topyekun bir mücadele süreci olduğuna vurgu yaparak, salgından korunmak için sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmamalarının yeterli olmadığını ifade etti.

Tedbirli olmanın, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları gibi 'Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değil.' Ülkemiz ve sağlık çalışanlarımız, yürekten alkışlanacak bir mücadele veriyor. Bizler de bu mücadeleyi üzerimize düşen sorumlukları yerine getirerek destekleyelim. Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tedbirlere uyalım, resmi kurumlar dışındaki hiçbir açıklama ve bilgiye itibar etmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet görevlileri vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgileniyor

Kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerinde yer alan çağrı merkezlerine gelen talepler doğrultusunda, görevli ekip ilgili adrese yönlendiriliyor. Görevli polis ya da jandarma alınan ihtiyaçları vatandaşların evine kadar götürüp teslim ediyor. Sokağa çıkamayan kişiler ayrıca emniyet yetkilileri tarafından aranarak ihtiyaçları soruluyor.

Sarıyer Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfındaki iletişim merkezine gelen çağrılar da aynı şekilde değerlendiriliyor ve Türk Kızılay gönüllüsü, İlçe Müftülüğü görevlisi ve polis ya da jandarmadan oluşan ekipler yönlendiriliyor.

Sarıyer'de bugün tespit edilen 20 kişiye erzak dağıtıldı. Polis ekipleri adreslere giderek 65 yaş üstü vatandaşların dışarıdan alması gereken ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim etti. Maddi olarak erzak almaya gücü yetmeyen vatandaşlar için de sosyal yardım kapsamında ihtiyaçlarına göre ücretsiz alışveriş yapıldı.

Maaşını çekmek için sokağa çıkmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar da gerekli sağlık kontrollerinin ardından seyahat izin belgesi düzenlenerek polis ekiplerinin refakatiyle bankaya götürülüp getiriliyor.

Kaynak: AA

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