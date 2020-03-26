İstanbul'da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi
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İstanbul, Yerel

İstanbul'da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

İstanbul'da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi Toplam 28 bin 371 vatandaşın çağrısı cevaplandırıldı Bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 007 kişi aradı İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgının önüne geçilmesi için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı...

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:06
İstanbul'da 'vefa' çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

İstanbul'da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

Toplam 28 bin 371 vatandaşın çağrısı cevaplandırıldı

Bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 007 kişi aradı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgının önüne geçilmesi için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'ni arayan 28 bin 371 vatandaşın çağrısı cevaplandırılırken, 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacının giderildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'ni arayan kişi ve ihtiyacı giderilen vatandaşların sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların, 39 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildiği ifade edildi. İlçelerde, Kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam etmeye devam ettiği belirtildi.

"İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 007 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet - Jandarma birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan "Vefa" hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz."

İstanbul'da 'vefa' çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

Kaynak: İHA

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İstanbul'da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

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