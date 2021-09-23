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İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürüyor.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürüyor. Kadıköy'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışın etkili olmasıyla birlikte vatandaşların kimi saçak altlarına sığınırken kimisi ise en yakın otobüs durağına koştu. Sağanak yağışların etkisiyle birlikte D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç sürücüleri yoğun trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise yağışların gün boyu etkili olacağı belirtirken sıcaklıkların normallerinde seyredeceği bildirildi.

İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
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