İstanbul'da vatandaşlar sandık başında

İSTANBUL - İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08: 00 itibariyle okullara giden İstanbullular oy kullanmaya işlemine başladı.

23 Haziran seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için için İstanbullular erkenden okullar gitti. Saatlerin 08: 00'i göstermesinin ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

Kaynak: İHA