İstanbul'da vatandaşlar İsrail'i protesto için konsolosluk önüne geldi
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İstanbul'da vatandaşlar İsrail'i protesto için konsolosluk önüne geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi.

İstanbul'da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi.

İstanbul'da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi. Bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganlarıyla İsrail'e tepkilerini gösterdi. Konsolosluk önündeki kalabalık gitgide artarken, vatandaşların protestoları sürüyor.

(Muhammet Emin Arslan - Yunus Emre Şeker - Abdullah Altunbaş/İHA)

İstanbul'da vatandaşlar İsrail'i protesto için konsolosluk önüne geldi
İstanbul'da vatandaşlar İsrail'i protesto için konsolosluk önüne geldi
İstanbul'da vatandaşlar İsrail'i protesto için konsolosluk önüne geldi
İstanbul'da vatandaşlar İsrail'i protesto için konsolosluk önüne geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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