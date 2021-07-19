İstanbul'da vatandaşlar bayram öncesi tatlı alışverişi yaptı
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İstanbul'da vatandaşlar bayram öncesi tatlı alışverişi yaptı

İstanbul'da vatandaşlar bayram öncesi tatlı alışverişi yaptı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen vatandaşlar, arife günü baklava alışverişi yaptı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen vatandaşlar, arife günü baklava alışverişi yaptı.

Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle evlerinde misafir ağırlayamayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda misafirlerine baklava ikram edecek.

Bir tatlı firmasının genel müdürü Murat Güllü, yaz sıcaklarında ferahlamak için soğuk baklava, vişneli baklava ve baklava parçacıklı dondurma ürettiklerini ancak hiçbirinin fıstıklı ve cevizli baklavanın "tahtını sallayamayacağını" söyledi.

"Tepsiyle sipariş vermede artış var"

Bayram için klasik baklavaların tercih edildiğini, şeker ve çölyak hastası büyükler için diyabetik ve glütensiz baklava satın alanların da artığını belirten Güllü, "Vegan baklavanın da revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Açılma ve aşılamanın artmasıyla önceki bayramlarda kutu olarak verilen siparişler yerine tepsiyle sipariş vermede artış var." dedi.

"Bu bayram gelen giden fazla olacak"

Yunanistan'da yaşayan Ozan Kemal Turla, aldığı fıstıklı baklava ve fıstıklı dürümü Yunanistan'a götüreceğini söyledi.

Muzaffer Karakuş ise glütensiz baklava ile klasik baklava aldığını dile getirerek, "Bu bayram gelen giden fazla olacak. İnşallah bu bayram geniş aile olarak kutlarız. Evin büyüğü olarak hemen hemen herkes bize gelir." dedi.

Adnan Aslan da 7 kilo tatlı aldığını belirterek, "Az bile aldım. Gelen misafirlerimize, dostlarımıza ikram edeceğiz. Bu kadar tatlı 4 gün için bile az. Belki tekrar sipariş verebilirim. Geçen bayram da aldım ama gelen giden olmadığı için çok az aldım." diye konuştu.

İstanbul'da vatandaşlar bayram öncesi tatlı alışverişi yaptı
İstanbul'da vatandaşlar bayram öncesi tatlı alışverişi yaptı
İstanbul'da vatandaşlar bayram öncesi tatlı alışverişi yaptı
İstanbul'da vatandaşlar bayram öncesi tatlı alışverişi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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