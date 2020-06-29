İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada

Beyoğlu'nda evine giden yaşlı bir kadın, ara sokakta motosikletli iki şahıs tarafından güpegündüz kapkaça uğradı.

29.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:26

Beyoğlu'nda evine giden yaşlı bir kadın, ara sokakta motosikletli iki şahıs tarafından güpegündüz kapkaça uğradı. Çantayı çalarak kaçmaya başlayan şahıslar, kadının çığlık atmasıyla panikle kaza yaparak yere savruldu. Olayı gören bir vatandaş yarı çıplak kapkaççıların peşinden koştu. Şahıslar kaçarken yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Piyelapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen Neriman K., ara sokağa girerek evine gitmek istedi. Kadın sokağa girdiği esnada motosikletli ve kasklı iki şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kadının içerisinde cep telefonu, 100 lirasının ve kimliğinin olduğu çantasını çalarak kaçmaya başlayan şahıslar, kadının çığlık atması üzerine panikleyerek dengelerini kaybetti. Kontrolü kaybeden şahıslar yere savrulduktan sonra ara sokağa girerek kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlardan biri yarı çıplak şekilde şahısların peşinden koştu ama yakalayamadı.

YARI ÇIPLAK KAPKAÇÇILARI KOVALADI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadın cadde üzerinden sokağa doğru yürüyor. Bir süre sonra motosikletli kapkaççılar yokuş aşağı hızla geliyor. Kapkaççılar dengelerini kaybederek yere düşüyor ve tekrar ayağa kalkarak kaçıyor. Yarı çıplak vatandaş ise kapkaççıların peşinden koşuyor.

POLİS KAPKAÇÇILARIN PEŞİNDE

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şahısların eşkallerini tespit etti. Plakasız olan motosikleti de araştıran polis, çalıntı olduğunu belirleyerek sahibine haber verdi.

"KADIN BAĞIRINCA ANLADIM TUTUN DİYE BAĞIRDIM"

Olayı gören bir vatandaş, "Yaşlı kadın ağır şekilde geliyordu. Bir motosikletin üzerinde iki çocuk vardı. Kadının çantasını kaptılar tabi ben fark etmedim ama bağırınca anladım. Sokağın ortasına fırladım, bir sürü insan vardı. Tutun diye bağırdım ama 6-7 kişi vardı biri tutmadı. Motosiklettekiler kaçtı." dedi.

Beyoğlu polisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor Haber
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi
Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:26:35. #1.14#
title