İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada
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İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada

İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada Beyoğlu'da yaşlı kadının çantasını kapkaç yapan şahıslar motosikletle kaza yaptı Vatandaşın yarı çıplak peşinden koştuğu şahıslar kaçtı Beyoğlu'nda evine giden yaşlı bir kadın, ara sokakta motosikletli iki şahıs...

29.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:25

İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada

Beyoğlu'da yaşlı kadının çantasını kapkaç yapan şahıslar motosikletle kaza yaptı

Vatandaşın yarı çıplak peşinden koştuğu şahıslar kaçtı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda evine giden yaşlı bir kadın, ara sokakta motosikletli iki şahıs tarafından güpegündüz kapkaça uğradı. Çantayı çalarak kaçmaya başlayan şahıslar, kadının çığlık atmasıyla panikle kaza yaparak yere savruldu. Olayı gören bir vatandaş yarı çıplak kapkaççıların peşinden koştu. Şahıslar kaçarken yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Piyelapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen Neriman K., ara sokağa girerek evine gitmek istedi. Kadın sokağa girdiği esnada motosikletli ve kasklı iki şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kadının içerisinde cep telefonu, 100 lirasının ve kimliğinin olduğu çantasını çalarak kaçmaya başlayan şahıslar, kadının çığlık atması üzerine panikleyerek dengelerini kaybetti. Kontrolü kaybeden şahıslar yere savrulduktan sonra ara sokağa girerek kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlardan biri yarı çıplak şekilde şahısların peşinden koştu ama yakalayamadı.

Yarı çıplak kapkaççıları kovaladı

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadın cadde üzerinden sokağa doğru yürüyor. Bir süre sonra motosikletli kapkaççılar yokuş aşağı hızla geliyor. Kapkaççılar dengelerini kaybederek yere düşüyor ve tekrar ayağa kalkarak kaçıyor. Yarı çıplak vatandaş ise kapkaççıların peşinden koşuyor.

Polis kapkaççıların peşinde

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şahısların eşkallerini tespit etti. Plakasız olan motosikleti de araştıran polis, çalıntı olduğunu belirleyerek sahibine haber verdi.

"Kadın bağırınca anladım tutun diye bağırdım"

Olayı gören bir vatandaş, "Yaşlı kadın ağır şekilde geliyordu. Bir motosikletin üzerinde iki çocuk vardı. Kadının çantasını kaptılar tabi ben fark etmedim ama bağırınca anladım. Sokağın ortasına fırladım, bir süre insan vardı. Tutun diye bağırdım ama 6-7 kişi vardı biri tutmadı. Motosiklettekiler kaçtı." dedi.

Beyoğlu polisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da vatandaşın yarı çıplak kapkapççıları kovaladığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

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