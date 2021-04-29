İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı

İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son on günde yüzde 30 oranında azaldı" İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.

İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son on günde yüzde 30 oranında azaldı"

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Covid-19 Vakalarımız son on günde yüzde 30 oranında azaldı. İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden vaka oranlarıyla ilgili açılama yaptı. Memişoğlu Açıklamada, "İstanbul'da Covid-19 Vakalarımız son on günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla! İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı