İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Fatih merkezli Kağıthane, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Bahçelievler, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki daire oldu. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda yapılan aramalarda 2 kilo 198 gram esrar, 777 gram sentetik kannabinoid, 191 gram metamfetamin, 184 gram kokain, 88 gram eroin, 880 adet ecstasy, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 66 adet fişek ve 14 bin 490 TL para ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
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