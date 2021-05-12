İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 24 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 24 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 24 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da 19 ilçede uyuşturucu suçuna karıştığı yönünde aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 19 ilçede uyuşturucu suçuna karıştığı yönünde aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu satışında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aranan Şahıslar ve Adli işlemler Büro Amirliği görevlilerince, bugün sabah 06.30'da İstanbul'da 19 ilçede bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçlarından haklarında arama kararı bulunan toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ile uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


- İstanbul
İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 24 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 24 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 24 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 24 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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