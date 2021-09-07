İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fatih merkezli Beşiktaş, Zeytinburnu, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fatih merkezli Beşiktaş, Zeytinburnu, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli tespit edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilçede 36 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türler ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir