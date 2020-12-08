Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı

08.12.2020 06:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 07:15

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe ve Ümraniye'de 13 farklı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

İlgili Haberler

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)
Son dakika haberi | Fuhuş operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Fuhuş operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı Pelin Karahan
Spor Sörloth Serdar Aziz Burak Yılmaz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 07:15:53. #1.15#
title