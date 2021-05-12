İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Esenyurt, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar ve Üsküdar'da 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 kilo 736 gram bonzai, 2 kilo 227 gram metamfetamin, 1 kilo 519 gram kokain, 794 gram eroin, 61 gram esrar, 221 ecstasy hap, 1 tabanca, 1 kurusıkı, 11 kilo 730 gram kimyasal madde ve 486 kilogram kaçak nargile tütünü ile 4 bin 970 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir