Son dakika haberleri! İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

22.12.2020 06:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 06:45

Son dakika haber... İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti baskın yapıldı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Baskın yapılan adreslerde yakalanan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Son dakika haberleri! İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Serdar Ortaç Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Falcao Samatta Ryan Babel Çağdaş Atan Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 06:45:36. #1.14#
title