İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (2)
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (2)

İSTANBUL Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı.

16.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:03
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (2)

Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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