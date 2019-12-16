İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (1)

16.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:54

İSTANBUL Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul