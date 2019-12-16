İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1)

16.12.2019 05:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 05:59

Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA - İSTANBUL Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyona giden ekipler-Özel harekat ekiplerinden detaylar-Polislerin içeri girmesi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA