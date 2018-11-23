İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon Çok Sayıda Gözaltı Var - 2

İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon Çok Sayıda Gözaltı Var - 2

**Cep telefonu görüntüleriİstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir satıcının montundaki kol saatinin içerisine saklanmış bir miktar kokakin ele geçirildi.

**Cep telefonu görüntüleri

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir satıcının montundaki kol saatinin içerisine saklanmış bir miktar kokakin ele geçirildi. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

İSTANBUL DHA

(Tür: İstanbul)

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