İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon Çok Sayıda Gözaltı Var - 2

**Cep telefonu görüntüleri

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir satıcının montundaki kol saatinin içerisine saklanmış bir miktar kokakin ele geçirildi. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

İSTANBUL DHA

(Tür: İstanbul)