İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon Çok Sayıda Gözaltı Var - 2
**Cep telefonu görüntüleriİstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir satıcının montundaki kol saatinin içerisine saklanmış bir miktar kokakin ele geçirildi.
**Cep telefonu görüntüleri
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir satıcının montundaki kol saatinin içerisine saklanmış bir miktar kokakin ele geçirildi. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.
İSTANBUL DHA
(Tür: İstanbul)