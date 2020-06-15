İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu yaptı.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
15.06.2020 06:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 07:14


İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde arama yaptı. Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekat timleri de uzun namlunu silahlarla sokak başlarında önlem aldı. Operasyon kapsamında narkotik timleri, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan bir daireye baskın yaptı. Adreste polis uzun süre arama yaparken 1 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldü.

- Özdemir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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