İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi - Haberler
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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