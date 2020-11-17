Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
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Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

17.11.2020 07:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 07:20

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silivri ilçesinde 46 adrese operasyon düzenleyen ekiplere polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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