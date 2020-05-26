İstanbul'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kardolap Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde motosikletli bir kişi tarafından uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu caddede tedbir alan sivil ekipler, motosikletle gelen bir kişinin, kaldırımda bekleyen biri kadın iki kişiye beyaz kağıt içerisinde bir şey verip karşılığında para alması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin "dur" ihtarında bulunması üzerine, motosikletli şüpheli kaçarken Emrah Z. ve Pınar Z. gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde kağıda sarılı bir miktar bonzai bulundu.

Motosikletli şüpheli ise yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası, ekip aracıyla önü kesilerek yakalandı. Kimlik kontrolü yapılan Yunus Y'nin üst aramasında ise yine kağıda sarılı bir miktar bonzai, 430 lira ve uyuşturucu satışında kullandığı belirlenen telefon ele geçirildi.

Şüpheli Yunus Y'nin evinde yapılan aramada ise kağıt fişeklere sarılı şekilde 197 gram bonzai bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Y. tutuklanırken, Emrah Z. ve Pınar Z. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA