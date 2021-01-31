Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

31.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:45

Son dakika habere göre İstanbul'da jandarmanın bir villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da jandarmanın bir villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartal'da H. D, isimli kişinin yasa dışı yollardan temin ettiği uyuşturucuyu kentte sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli H.D'nin Kartal'da kiraladığı villaya baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aramada 1 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 100 litre sıvı metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında H.D'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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