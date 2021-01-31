Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika habere göre İstanbul'da jandarmanın bir villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da jandarmanın bir villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartal'da H. D, isimli kişinin yasa dışı yollardan temin ettiği uyuşturucuyu kentte sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli H.D'nin Kartal'da kiraladığı villaya baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aramada 1 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 100 litre sıvı metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında H.D'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış