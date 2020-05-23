İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı
23.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:19

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi'nde yabancılar tarafından uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Afganistanlı Kadir H. ile İranlı Sayeed Davood H., Mohammadnabi A., Seyedhamed M., Sayedhossein M. ve Hadi G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 338 gram metamfetamin, hassas terazi, alüminyum folyo ve kilitli şeffaf poşet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 410 lira, 5 dolar ve 80 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, Kadir H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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