İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı
29.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:29

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede tedbir alan ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında, 6 gram bonzai bulundu.

Şüphelinin uyuşturucuyu aynı mahalledeki bir evden aldığını belirtmesi üzerine söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 7 kişi daha gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 211 gram bonzai, fatura yazdırma makinesi, 70 sahte fatura, 2 fatura rulosu ve 1 dizüstü bilgisayar ile 2 bin 520 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularında, uyuşturucuları Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan bir kişiden aldıklarını itiraf etmeleri üzerine, 2 kişi daha yakalandı. Evde yapılan aramada ise 172 gram bonzai, 2 cep telefonu ve 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 7'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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