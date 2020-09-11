İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler merkezli 6 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı
11.09.2020 21:28 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:35

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler merkezli 6 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Esenler merkezli 6 ilçede yapılan operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 43 şüpheliden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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