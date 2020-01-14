İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

14.01.2020 07:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 07:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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