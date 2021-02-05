İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

05.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:06
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda toplam 39 kilo 85 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 45 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda toplam 39 kilo 85 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 45 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit edilen adreslere baskınlar düzenledi. Baskınlardaki aramalarda 17 kilo 310 gram bonzai, 7 kilo 984 gram marihuana, 6 kilo 562 gram esrar, 5 kilo 284 gram toz kubar, 1 kilo 234 gram metamfetamin, 913 gram eroin, 218 gram A.M. diye tabir edilen kimyasal madde, 161 gram sentetik kannabinoid, 122 gram Afyon sakızı, 60 gram kokain, 5 kilogram kimyasal madde, 13 şişe aseton maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan ilaçlar, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 12 bin 875 lira, 4 adet çeyrek altın ele geçirildi. Toplam 39 kilo 85 gram uyuşturucu madde, 5 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 3'ü haklarında uyuşturucu suçlarından arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar olmak üzere toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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