İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da reçeteyle satılması gereken bazı ilaçları kaçak yollarla temin ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, reçete ile satılma şartı bulunan bazı sentetik hapları kaçak yollarla temin ederek uyuşturucu etkisi yaptığı gerekçesiyle satmaya çalışan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, Beylikdüzü ve Maltepe'deki iki iş yerini depo olarak kullandıkları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 831 bin 544 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiri uygulandı.