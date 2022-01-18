İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı - Haberler
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı
AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Bahçelievler'de 37 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 37 adrese yapılan baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede yapılan muayenelerinin ardından, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Haber

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