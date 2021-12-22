İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Haberler
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri ile narkotik köpeği "Bozo"nun da katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 300 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, 1 tabanca ile 2 fişek, 1 hassas terazi, 26 bin 635 lira, 30 dolar ve 30 pound bulundu.

Ekipler operasyona ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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