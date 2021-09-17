İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram asetik anhidrit ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram asetik anhidrit ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün, yurt içinde yüklü miktarda uyuşturucuyu üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 14 Eylül'de Esenyurt'ta bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram asetik anhidrit ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor

Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Cristiano Rıza Çalımbay Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:30:39. #1.12#