İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram asetik anhidrit ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram asetik anhidrit ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün, yurt içinde yüklü miktarda uyuşturucuyu üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 14 Eylül'de Esenyurt'ta bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram asetik anhidrit ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri