Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" konusu ile ilgili çalışma başlatıldı.

"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" gerekçesiyle hakkında işlem yapılan bir şüpheliden, uyuşturucuyu Ümraniye'de yabancı uyruklu bir kişiden aldığının öğrenilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ile uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu A.B. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; 1 kilogram 900 gram kubar, 900 gram Afgan sakızı, 522 ecstasy hap, 82 gram taş kubar, 55 gram toz kubar, 2 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 4 bin şeffaf poşet ele geçirildi.

Aramada, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 cep telefonu, toplam 765 lira, 3 altın bilezik, 2 altın yüzük, 4 altın küpe ile zincire takılı altın kolye bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 1 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.