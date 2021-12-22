Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Fatih merkezli önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyona narkotik köpeği "Bozo" ile polis helikopteri de havadan destek verdi.
Operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor.