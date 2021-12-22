Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Haberler
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Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Fatih merkezli önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyona narkotik köpeği "Bozo" ile polis helikopteri de havadan destek verdi.

Operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor.

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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